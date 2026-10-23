Торіно переграв Монцу у стартовому матчі 8 туру Серії А

У п'ятницю, 23 жовтня, матчем Торіно – Монца розпочався 8 тур італійської Серії А сезону-2026/27.

Зустріч на "Стадіо Олімпіко" в Турині завершилась перемогою господарів поля з рахунком 3:2.

Для Торіно це третя поспіль перемога у чемпіонаті Італії. Команда Ігнаціо Абате піднялась на восьму сходинку турнірної таблиці з 13 очками в активі. У Монци 7 балів та 14-те місце.

Чемпіонат Італії – Серія А

8 тур, 23 жовтня

Торіно – Монца 3:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 39 Фіц-Джим, 1:1 – 47 Варела, 2:1 – 61 Бельгалі, 3:1 – 72 Влашич, 3:2 – 90+4 Паттерсон (автогол)

Турнірна таблиця Серії А

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Нагадаємо, у попередньому турі Лаціо переграв Ювентус, а Мілан розібрався з Аталантою.