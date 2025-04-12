Осасуна програла апеляцію на результат матчу з Барселоною

Осасуна програла апеляцію щодо результату матчу 27 туру чемпіонату Іспанії проти Барселони, який команда програла 0:3.

Про це повідомляє ESPN.

Іспанська федерація футболу (RFEF) не побачила жодного порушення в участі Іньїго Мартінеса у поєдинку.

На думку юристів Осасуни, суперник порушив статтю 5 Додатка I Регламенту ФІФА щодо статусу та переходів гравців. Відповідно до неї, футболіст, який не приєднався до своєї національної збірної з медичних причин або покинув її, не може виступати за свій клуб протягом п’яти календарних днів після закінчення міжнародного періоду.

Втім, апеляцію відхилила як федерація, так і апеляційний комітет RFEF. Таким чином, результат матчу змінено не буде.

Раніше повідомлялось, що Манчестер Сіті зацікавився підписанням лідера каталонців.