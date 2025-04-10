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Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері лідера Барселони

Олександр Булава — 10 квітня 2025, 23:20
Манчестер Сіті зацікавлений у трансфері лідера Барселони
Рафінья
Instagram Рафіньї

Вінгер Барселони Рафінья потрапив у сферу інтересів Манчестер Сіті, який готується внести корективи у склад команди.

Про це повідомляє El Nacional.

Головний тренер англійського клубу Жузеп Гвардіола незадоволений грою атакувальної лінії, тому влітку він хоче підсилитись бразильцем.

Зазначається, що Пеп хотів підписати Рафінью ще до його переходу в Барселону, а тепер спробує це зробити знову.

Сіті готовий зробити космічну пропозицію за гравця збірної Бразилії. Однак, у Барселоні спокійні щодо цього питання, адже не має підстав вважати, що гравець хоче покинути клуб.

Нападник проводить найрезультативніший сезон у своїй кар'єрі. Наразі на його рахунку 28 голи та 22 асиста у 45 матчах.

Нагадаємо, напередодні Рафінья повторив рекорд Ліонеля Мессі в Лізі чемпіонів.

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