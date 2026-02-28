Українська правда
Реал переніс матч чемпіонату Іспанії заради Ліги чемпіонів

Сергій Шаховець — 28 лютого 2026, 14:30
Футболісти Реала
ФК Реал Мадрид

Іспанська Ла Ліга змінила день матчу 27-го туру між Сельтою та Реалом.

Про це повідомив офіційний сайт "вершкових".

Гру на прохання "королівського клубу" перенесли із суботи, 7 березня, на п'ятницю, 6 березня. Поєдинок у Віго розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Таким чином, підопічні Альваро Арбелоа отримають додатковий день на відновлення перед першим поєдинком 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Манчестер Сіті, що відбудеться 11 березня.

Нагадаємо, що Реал за підсумками матчів 1/16 фіналу переміг Бенфіку із загальним рахунком 3:1, залишивши команду Трубіна і Судакова за бортом турніру.

У чемпіонаті Ла Ліги команда Арбелоа займає друге місце в турнірній таблиці, набравши 60 очок. Відставання від Барселони становить один заліковий пункт.

У 26-му турі Ла Ліги "вершкові" зіграють проти Хетафе. Гра відбудеться 2 березня та розпочнеться о 22:00.

Раніше УЄФА оприлюднила розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Перші матчі відбудуться 10 та 11 березня.

