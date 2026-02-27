ПСЖ Забарного зіграє з Челсі, Реал протистоятиме Ман Сіті: результати жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

У швейцарському Ньйоні відбулася церемонія жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Своїх суперників у першому раунді плейоф дізналися 16 команд.

Мадридський Реал, кольори якого захищає український голкіпер Андрій Лунін, на цій стадії зіграє проти англійського Манчестер Сіті. Паризький ПСЖ українського захисника Іллі Забарного зустрінеться з лондонським Челсі.

Усі пари 1/8 фіналу Ліги чемпіонів:

ПСЖ – Челсі

Реал Мадрид – Манчестер Сіті

Ньюкасл – Барселона

Буде-Глімт – Спортинг

Галатасарай – Ліверпуль

Аталанта – Баварія

Атлетико – Тоттенгем

Баєр – Арсенал

Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги (сіяні) гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.

Перші поєдинки 1/8 фіналу Ліги чемпіонів цього сезону відбудуться 10 та 11 березня, а матчі-відповіді – 17 та 18 березня. Чвертьфінальні зустрічі заплановані на 7 й 8 та 14 та 15 квітня, півфінали пройдуть 28 і 29 квітня та 5 і 6 травня. Фінал турніру прийме Будапешт 30 травня 2026 року.

Нагадаємо, що Чемпіон проводить текстову онлайн-трансляцію всіх жеребкувань єврокубкового дня (включно з Лігою Європи та Лігою конференцій, де свого суперника дізнається Шахтар) за цим посиланням.