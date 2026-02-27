УЄФА оприлюднила розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів
УЄФА оприлюднила розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26.
Про це повідомила пресслужба організації.
Ліга чемпіонів-2025/26
1/8 фіналу
Перші матчі
10 березня
19.45 Галатасарай – Ліверпуль
22.00 Аталанта – Баварія
22.00 Атлетико – Тоттенгем
22.00 Ньюкасл – Барселона
11 березня
19.45 Баєр – Арсенал
22.00 Буде/Ґлімт – Спортинг
22.00 ПСЖ – Челсі
22.00 Реал – Манчестер Сіті
Другі матчі
17 березня
19.45 Спортинг – Буде/Ґлімт
22.00 Арсенал – Баєр
22.00 Челсі – ПСЖ
22.00 Манчестер Сіті – Реал
18 березня
19.45 Барселона – Ньюкасл
22.00 Баварія – Аталанта
22.00 Ліверпуль – Галатасарай
22.00 Тоттенгем – Атлетико
Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги (сіяні) гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.
Нагадаємо, що Чемпіон проводив текстову онлайн-трансляцію всіх жеребкувань єврокубкового дня (включно з Лігою Європи та Лігою конференцій, де свого суперника дізнався Шахтар) за цим посиланням.