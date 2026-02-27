УЄФА оприлюднила розклад матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів з футболу сезону-2025/26.

Про це повідомила пресслужба організації.

Ліга чемпіонів-2025/26

1/8 фіналу

Перші матчі

10 березня

19.45 Галатасарай – Ліверпуль

22.00 Аталанта – Баварія

22.00 Атлетико – Тоттенгем

22.00 Ньюкасл – Барселона

11 березня

19.45 Баєр – Арсенал

22.00 Буде/Ґлімт – Спортинг

22.00 ПСЖ – Челсі

22.00 Реал – Манчестер Сіті

Другі матчі

17 березня

19.45 Спортинг – Буде/Ґлімт

22.00 Арсенал – Баєр

22.00 Челсі – ПСЖ

22.00 Манчестер Сіті – Реал

18 березня

19.45 Барселона – Ньюкасл

22.00 Баварія – Аталанта

22.00 Ліверпуль – Галатасарай

22.00 Тоттенгем – Атлетико

Зазначимо, що починаючи з 1/8 фіналу формується остаточна сітка плейоф єврокубків до самого фіналу. Вісімка найкращих команд етапу ліги (сіяні) гратиме матчі-відповіді на домашніх стадіонах.

Нагадаємо, що Чемпіон проводив текстову онлайн-трансляцію всіх жеребкувань єврокубкового дня (включно з Лігою Європи та Лігою конференцій, де свого суперника дізнався Шахтар) за цим посиланням.