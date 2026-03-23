Ла Ліга оголосила ім'я найкращого тренера чемпіонату за підсумками березня

Олексій Мурзак — 23 березня 2026, 18:16
Ла Ліга оголосила ім'я найкращого тренера чемпіонату за підсумками березня
Ганс-Дітер Флік
Getty Images

Наставник Барселони Ханс-Дітер Флік визнаний найкращим тренером іспанської Ла Ліги у березні.

Про це повідомила пресслужба чемпіонату.

У фінальному голосуванні 61-річний фахівець обійшов головного тренера Атлетико Дієго Сімеоне та Луїша Кастро з Леванте.

У березні "блаугранас" під керівництвом Фліка мінімально перемогли Атлетик (1:0) і Райо Вальєкано (1:0), а також з рахунком 5:2 розгромили Севілью.

Нагадаємо, раніше Барселона та Реал дізнались, коли проведуть очне протистояння у другому колі чемпіонату Іспанії.

Напередодні керівництво Севільї відправило у відставку головного тренера команди Матіаса Альмейду.

