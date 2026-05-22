Ексзірка Баварії покине тренерський штаб Барселони

Відомий у недавньому минулому іспанський півзахисник Тьяго Алькантара покине тренерський штаб Ганса Дітера Фліка у Барселоні наприкінці поточного сезону.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Алькантара доєднався до тренерського штабу Фліка на початку поточного сезону. Він відповідав за тактичні аспекти та підготовку тренувального процесу. У грудні минулого року Тьяго пропонували стати головним тренером Леванте, проте він відмовився покидати Барселону.

35-річний Алькантара завершив кар'єру гравця в 2024 році. Він є вихованцем Барселони, за першу команду каталонців грав у 2009 – 2013 роках. Також виступав за мюнхенську Баварію та Ліверпуль. Відзначився 2 голами в 46 матчах за збірну Іспанії.