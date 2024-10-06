Жирона Циганкова зіграє проти Атлетика, Алавес прийме Барселону в 9 турі Ла Ліги
Сьогодні, 6 жовтня, відбудеться чотири матчі дев'ятого туру Ла Ліги сезону-2024/2025.
У матчі-відкритті дня каталонська Жирона зіграє проти Атлетика з Більбао. Напередодні головний тренер "біло-червоних" Мічел Санчес розповів про низку кадрових втрат, зокрема, серйозної травми зазнав український вінгер Віктор Циганков.
Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга-2024/25
9 тур, 6 жовтня
15:00. Жирона – Атлетик
17:15. Алавес – Барселона
19:30. Севілья – Бетіс
22:00 Реал Сосьєдад – Атлетико
Наразі лідером чемпіонату залишається Барселона. "Блаугранас" набрали 21 очко разом із Реалом, але завдяки кращій різниці голів очолюють таблицю Ла Ліги. Трійку лідерів замикає Вільярреал – 17 балів.
Нагадаємо, напередодні Сельта вдев’ятьох вистояла проти Лас-Пальмаса, Райо Вальєкано закамбечив у матчі з Лас-Пальмасом.