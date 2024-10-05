Мічел розповів про кадрові втрати Жирони перед матчем з Атлетиком
Наставник каталонської Жирони Мічел Санчес розповів про кадрові втрати команди перед матчем 9 туру Ла Ліги проти Атлетика з Більбао.
Його слова передає Marca.
"Порту отримав травму та не зіграє з Атлетиком. На жаль, досить великий термін пропустить Циганков, травмовані Блінд та Ромеу. Буде важливий матч, а на відновлення у нас лише два дні.
Нам потрібна не пауза на матчі збірних, нам потрібні перемоги у чемпіонаті Іспанії. Тему Ліги чемпіонів поки що закрили, зараз вся увага на Ла Лігу. У нас давно не було домашніх перемог", – сказав наставник.
Нагадаємо, напередодні жиронці повідомили про травму вінгера збірної України Віктора Циганкова. Українець отримав пошкодження в матчі 2 туру Ліги чемпіонів проти Феєнорда. Футболіст зашкутильгав на 25-й хвилині гри, після чого попросив заміну.
Наразі "біло-червоні" розташувалися на 13 позиції турнірної таблиці Ла Ліги, маючи в активі 9 очок. Циганков у матчі 3 туру проти Осасуни оформив гол + асист.