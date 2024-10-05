Мічел розповів про кадрові втрати Жирони перед матчем з Атлетиком

Наставник каталонської Жирони Мічел Санчес розповів про кадрові втрати команди перед матчем 9 туру Ла Ліги проти Атлетика з Більбао.

Його слова передає Marca.

"Порту отримав травму та не зіграє з Атлетиком. На жаль, досить великий термін пропустить Циганков, травмовані Блінд та Ромеу. Буде важливий матч, а на відновлення у нас лише два дні.

Нам потрібна не пауза на матчі збірних, нам потрібні перемоги у чемпіонаті Іспанії. Тему Ліги чемпіонів поки що закрили, зараз вся увага на Ла Лігу. У нас давно не було домашніх перемог", – сказав наставник.