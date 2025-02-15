Асист Циганкова не допоміг Жироні врятуватися від поразки у матчі з Хетафе в 24 турі Ла Ліги

У п'ятницю, 14 лютого, матчем Жирони та Хетафе стартував 24-й тур іспанської Ла Ліги з футболу.

Зустріч завершилася поразкою каталонського клубу з рахунком 1:2. Український півзахисник Жирони Віктор Циганков, який відіграв весь основний час і був замінений на 90+4 хвилині, відзначився асистом.

Також зазначимо, що господарі поля грали в меншості з 73-ї хвилини після вилучення Еррери.

Після цієї перемоги Хетафе набрав 30 очок та піднявся на 11 сходинку турнірної таблиці, водночас Жирона з 31 балом в активі залишилася 8-ю.

Чемпіонат Іспанії – Ла Ліга

24 тур, 14 лютого

Жирона – Хетафе 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 – 3 Уче, 1:1 – 54 Еррера, 1:2 – 62 Майораль

Нагадаємо, у понеділок, 10 лютого, матчем між Мальоркою та Осасуною завершився 23-й тур іспанської Ла Ліги з футболу.