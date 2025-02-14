+1 результативна дія: Циганков відзначився асистом у матчі Жирони та Хетафе

У матчі 24 туру іспанської Ла Ліги між Жироною та Хетафе черговою результативною дією в сезоні відзначився Віктор Циганков.

На 54-й хвилині зустрічі 27-річний українець виконав навіс з кутового, який точним ударом головою в дальній кут замкнув Янгель Еррера.

⚽️ GOAL: Yangel Herrera

🇪🇸 Girona 1-1 Getafepic.twitter.com/Pp3huZnLKj — Goals Xtra (@GoalsXtra) February 14, 2025

Це взяття воріт дозволило каталонському клубу відновити паритет, оскільки гості відкрили рахунок вже на третій хвилині. На даний момент "червоно-білі" програють з рахунком 1:2.

Варто зазначити, що для Циганкова це перша результативна дія з 18 січня – тоді у грі з Севільєю вінгер також записав на свій рахунок асист. Проте команда Мічела все одно зазнала поразки.

У нинішньому сезоні Віктор Циганков зіграв у 18 матчах, у яких він відзначився одним голом та вже трьома результативними передачами.

Раніше стало відомо, що гравець молодіжної збірної України переїхав до США, де він гратиме за одну з команд МЛС.