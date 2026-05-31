Вітінья: Можемо впевнено сказати, що ПСЖ – найкращий у Європі
Португальський півзахисник ПСЖ Вітінья прокоментував перемогу команди в фіналі Ліги чемпіонів-2025/26.
Слова хавбека наводить пресслужба УЄФА.
"Це була, мабуть, найважливіша гра сезону, і кожен був готовий викластися на повну. Завершити сезон ось так — це омріяна вершина, два титули поспіль. Я так пишаюся, всі пишаються: Париж пишається, наші родини пишаються.
Сьогодні ми можемо з упевненістю сказати, що ми — найкращі в Європі. Ми отримуємо величезне задоволення від гри в цій команді. Усі ми залишаємося скромними, і саме це змушує бажати більшого", – заявив португалець.
Нагадаємо, 30 травня ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів обіграв Арсенал у серії пенальті. Вітінья був визнаний найкращим гравцем матчу.