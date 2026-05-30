ПСЖ – Арсенал: відео голів фіналу Ліги чемпіонів

У суботу, 30 травня, проходить фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26, в якому чинний чемпіон турніру ПСЖ грає проти лондонського Арсенала.

Вже на 6-й хвилині нападник "канонірів" Кай Гаверц здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика під поперечку воріт Матвєя Сафонова, який був неспроможний впоратись із цим пострілом.

Ліга чемпіонів

Фінал, 30 травня

ПСЖ – Арсенал 0:1 (1-й тайм)

Гол: 0:1 – 6 Гаверц

"Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію матчу.