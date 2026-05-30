ПСЖ – Арсенал: відео голів фіналу Ліги чемпіонів
Getty Images
У суботу, 30 травня, проходить фінал Ліги чемпіонів сезону-2025/26, в якому чинний чемпіон турніру ПСЖ грає проти лондонського Арсенала.
Вже на 6-й хвилині нападник "канонірів" Кай Гаверц здійснив чудовий індивідуальний прохід та пробив з меж штрафного майданчика під поперечку воріт Матвєя Сафонова, який був неспроможний впоратись із цим пострілом.
Ліга чемпіонів
Фінал, 30 травня
ПСЖ – Арсенал 0:1 (1-й тайм)
Гол: 0:1 – 6 Гаверц
"Чемпіон" проводить текстову онлайн-трансляцію матчу.