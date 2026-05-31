Дружина Сафонова обійшла заборону на російський прапор на фіналі ЛЧ за допомогою пакетів

Дружина російського воротаря ПСЖ Матвєя Сафонова Марина зуміла обійти заборону на вивішування російського прапора на трибунах під час фіналу Ліги чемпіонів у Будапешті.

Напередодні, 30 травня, ПСЖ у фіналі Ліги чемпіонів обіграв Арсенал 4:3 у серії пенальті після рахунку 1:1 у основний і додатковий час. Попри те, що Сафонов за матч не здійснив жодного сейву, його дружина активно святкувала перемогу ПСЖ на трибунах.

Обійшовши заборону на використання російської символіки на трибунах, вона пронесла на трибуни пакети червоного, білого та синього кольорів, і з них склала саморобний російський прапор.

Нагадаємо, для ПСЖ ця перемога в ЛЧ стала другою поспіль. Цього року до успіху парижан долучився і центральний захисник збірної України Ілля Забарний.