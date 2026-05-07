Кварацхелія – про півфінал Баварії проти ПСЖ у Лізі чемпіонів: Швидкий гол був дуже важливим для нас

Лівий вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія висловився про вихід до фіналу Ліги чемпіонів, вибивши на своєму шляху Баварію.

Його слова передає УЄФА.

Грузинський футболіст зізнався, що цей матч проти мюнхенського суперника став найважчим поєдинком у сезоні. Попри це парижани показали, що можуть грати проти таких серйозних опонентів.

"Швидкий гол був дуже важливим для нас. Я побачив, що Дембеле один, і мені просто треба було віддати йому м'яч. Він дуже добре завершив атаку. Ми пишаємося ним і всією командою, тому що сьогодні (6 травня – прим. ред.) ми чудово боролися та виявили відмінний командний дух. Ми поважаємо усі команди. Для нас важливо грати у свою гру. Не надто думаємо про те, хто буде нашим суперником, просто готуємося до гри і викладаємося на полі на всі сто. Буде складно, адже це фінал Ліги чемпіонів, але нам просто потрібно вийти та насолодитися матчем", – сказав Хвіча.

Нагадаємо, що ПСЖ пробився до фіналу завдяки перемозі у першому півфінальному матчі проти мюнхенців 5:4. Адже другий поєдинок закінчився нічиєю 1:1. Сумарно за двома іграми 6:5 на користь команди зі столиці Франції.

У фіналі ЛЧ підопічні Луїса Енріке зустрінуться з лондонським Арсеналом. Вирішальна гра Ліги чемпіонів відбудеться 30 травня (о 19:00 за київським часом) на "Пушкаш Арені" в угорському Будапешті.

Раніше повідомлялося, що грузинський вінгер ПСЖ Хвіча Кварацхелія став першим футболістом, який зробив результативну дію у сьомому поспіль матчі плейоф Ліги чемпіонів упродовж однієї кампанії.