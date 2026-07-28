Конкурент Луніна анонсував повернення на поле після травми

Перший номер мадридського Реала Тібо Куртуа розповів, що найближчим часом доєднається до команди у межах тренувальних зборів.

Його цитує Goal.

Голкіпер отримав травму у чвертьфіналі чемпіонату світу-2026 Іспанія – Бельгія. Через неї він не зміг дограти поєдинок до кінця та був замінений за рахунку 1:1. Без Куртуа у воротах "червоні дияволи" пропустили вдруге і вилетіли з турніру (1:2).

"Я більше не відчуваю жодного дискомфорту. Ще під час матчу я відчув, що це нічого серйозного. Усе ще говорять про два чи три тижні, але щойно ми повернемося до тренувань – я буду готовий. Я взагалі не відчуваю болю", – заявив Куртуа.

Відсутність Куртуа позитивно вплинула на ігровий тонус Андрія Луніна. Український воротар взяв участь у "закритому" контрольному спарингу проти Алькоркона, вивівши команду із капітанською пов'язкою. Мадридці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Даніеля Яньєса, який реалізував пенальті.

У минулому сезоні-2025/26 Тібо відіграв 45 зустрічей, у яких пропустив 43 голи та видав 17 "сухих" ігор. Натомість Лунін провів 12 матчів (21 пропущений м'яч та 1 поєдинок на нуль).

Раніше Куртуа розповів, чи готовий продовжувати кар'єру у збірній Бельгії після ЧС-2026.

Додамо, що попереду у мадридського Реала товариські матчі проти італійської Фіорентини (1 серпня) та Депортиво (12 серпня).