Реал проведе переговори з Вінісіусом на тлі інтересу Арсенала

Мадридський Реал та бразильський нападник Вінісіус Жуніор найближчими днями проведуть переговори щодо продовження співпраці.

Про це повідомляє Sky Sports.

"Вершкові" прагнуть підписати з бразильцем нову довгострокову угоду. Чинний контракт 25-річного футболіста з мадридцями розрахований до 30 червня 2027 року.

Якщо сторонам не вдасться досягти домовленості, Реал може бути готовий продати гравця, аби не втратити його безкоштовно наступного літа. За ситуацією уважно стежить Арсенал, який зацікавлений у трансфері Вінісіуса.

Зауважимо, що в сезоні-25/26 Вінісіус провів у футболці "королівського" клубу 53 матчі, у яких забив 22 голи та віддав 14 асистів. Нападник приєднався до мадридського колективу в липні 2018 року, коли командою керував ще Хулен Лопетегі.

Раніше нападник зазначав, що хоче продовжити кар'єру саме в мадридському колективі.

Нагадаємо, збірна Бразилія з Вінісіусом вилетіли з цьогорічного мундіалю від Норвегії на стадії 1/8 фіналу. Підопічні Карло Анчелотті пропустили у свої ворота дубль від Ерліна Голанда та не реалізували призначений пенальті у першому таймі, у підсумку поступившись з рахунком 1:2.