Реал з Луніним провів перший матч під керівництвом Моурінью

Мадридський Реал продовжує активну підготовку до сезону-2026/27.

У п'ятницю, 24 липня, "вершкові" дебютували під керівництвом нового головного тренера Жозе Моурінью. У спарингу проти Алькоркона на стадіоні "Альфредо Ді Стефано" мадридці здобули мінімальну перемогу завдяки голу Даніеля Яньєса, який реалізував пенальті.

Зазначимо, що український голкіпер Реала Андрій Лунін вивів команду на поле з капітанською пов'язкою.

У минулому сезоні-2025/26 Лунін взяв участь у 12 іграх мадридського колективу (21 пропущений м'яч та 1 гра на нуль). Його чинний контракт із Реалом розрахований до кінця червня 2030-го, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

Товариський матч

24 липня

Реал – Алькоркон 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – 81 Яньєс (пен)

Наступний матч мадридці зіграють 28 липня проти Леганеса.

Раніше повідомлялося, що іспанський півзахисник Манчестер Сіті Родрі узгодив умови особистого контракту з Реалом.