Понад 100 млн євро: Реал готує покращену пропозицію за лідера Лейпцига

Вінгер РБ Лейпциг і збірної Кот-д'Івуару Ян Діоманде близький до переходу в мадридський Реал.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

"Вершкові" досягли домовленості щодо умов п'ятирічного контракту з 19-річним футболістом, який діятиме до 2031 року. Також сторони узгодили деталі зарплати гравця.

Перша пропозиція Реала у розмірі 90 млн євро плюс 10 млн євро бонусами була відхилена Лейпцигом. Тож мадридський клуб готує оновлену пропозицію на суму понад 100 млн євро.

За ситуацією також стежить Парі Сен-Жермен, який у червні узгодив умови особистого контракту з футболістом і готовий знову активізувати переговори з німецьким клубом.

Раніше повідомлялося, що інтерес до івуарійця також проявляв Ліверпуль.

У сезоні-2025/26 на рахунку Діоманде 13 голів і 8 асистів у 32 матчах за РБ Лейпциг у всіх турнірах. Контракт вінгера діє до літа 2030 року, трансферна вартість оцінюється в 75 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Реал узгодив умови особистого контракту з півзахисником збірної Іспанії та Манчестер Сіті Родрі.