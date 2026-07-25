Елітний клуб АПЛ розглядає можливість трансферу Вінісіуса – The Athletic

Зірковий вінгер мадридського Реала Вінісіус Жуніор опинився на радарі лондонського Арсенала.

Про це повідомляє The Athletic.

Як зазначається, такий перехід можливий у випадку, якщо бразилець не підпише новий контракт з "вершковими". Хоч поки офіційних переговорів не було, але всі структурні ланки "канонірів" позитивно відгукуються щодо цього трансферу.

Зауважимо, що в сезоні-25/26 Вінісіус провів у футболці "королівського" клубу 53 матчі, у яких забив 22 голи та віддав 14 асистів. Нападник приєднався до мадридського колективу в липні 2018 року, коли командою керував ще Хулен Лопетегі.

За цей час Вінісіус відіграв у складі "вершкових" 375 поєдинків (128 голів та 100 асистів), тричі виграв чемпіонат Іспанії (19/20, 21/22, 23/24) та підняв над головою Суперкубок Іспанії (19/20, 21/22, 23/24), двічі тріумфував у Лізі чемпіонів (21/22, 23/24), Клубному чемпіонаті світу (2019, 2023) та в Суперкубку УЄФА (22/23, 24/25), а також став одноразовим володарем Кубку Іспанії (22/23).

Нагадаємо, напередодні стало відомо, що Вінісіус та керівництво Реала запланували зустріч, щоб обговорити, чи буде бразилець подовжувати контракт із клубом. Водночас раніше нападник зазначав, що хоче продовжити кар'єру саме в мадридському колективі.