Куртуа розповів, чи готовий продовжувати кар'єру в збірній Бельгії після вильоту з ЧС-2026

Воротар збірної Бельгії Тібо Куртуа після вильоту з чемпіонату світу-2026 заявив, що готовий продовжити виступи за національну команду, проте попросив відпустку на рік.

Його слова передає Reuters.

"Я вже зазначав, що хотів би провести спокійніший рік, під час якого я міг би залишитися в Мадриді на час розіграшу Ліги націй, щоб зосередитися на відновленні. ⁠ Тоді могли б зіграти Сенне Ламменс, Майк Пендерс або Маартен Вандевоордт. Якщо вони погодяться на це, то я готовий продовжувати".

Нагадаємо, що Бельгія вилетіла з цьогорічного мундіалю у чвертьфіналі від Іспанії. "Фурія Роха" зуміла переграти команду Руді Гарсії завдяки голам Фабіана Руїса та Мікеля Меріно, який відзначився на останніх хвилинах.

Кінцівка гри запам'яталася травмою голкіпера збірної Бельгії Тібо Куртуа на 71-й хвилині. На його місце вийшов 24-річний воротар Сенне Ламменс, за спиною котрого було лише два поєдинки за збірну до цього протистояння.

Далі на підопічних Луїса де ла Фуенте чекає протистояння з Францією 14 липня, стартовий свисток якого пролунає о 22:00 за київським часом.