Конкурент Луніна за місце в основі Реала пропустив гол на 1 хвилині

У середу, 12 березня, Атлетико грає з Реалом у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Наставник "вершкових" Карло Анчелотті зробив ставку на Тібо Куртуа, який пропустив вже на першій хвилині зустрічі від Галлагера.

Нагадаємо, Куртуа пропускав два попередні матчі клубу через незначне пошкодження. Замість нього ворота захищав українець Андрій Лунін. Однак напередодні матчу з "матрацниками" бельгієць отримав схвалення від лікарів.

Як відомо, у першому поєдинку Атлетико програв 1:2. На цю хвилину за підсумками двох матчів відновився паритет.

Раніше повідомлялося, що напередодні матчу проти України в збірній Бельгії вибухнув конфлікт через повернення до команди Тібо Куртуа.