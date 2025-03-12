Анчелотті обрав голкіпера на дербі з Атлетико у Лізі чемпіонів

Головний тренер Реала Карло Анчелотті обрав стартовий склад на матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Атлетико.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гру з перших хвилин розпочне у воротах Тібо Куртуа, який пропускав два попередні матчі клубу. Голкіпер отримав схвалення від лікарів перед грою.

Перша зустріч команд завершилась мінімальною перемогою "галактікос" – 2:1.

Матч розпочнеться о 22:00 за київським часом. Трансляція доступна на MEGOGO.

Нагадаємо, український голкіпер Андрій Лунін відіграв останній матч "вершкових" проти Райо Вальєкано (2:1). У цій грі він зробив п'ять сейвів, три з яких були після ударів з меж штрафного майданчика. На рахунку Андрія два з двох успішних виходів з воріт, 49 дотиків до м'яча, 31 з 34 передач, 2 виноси та 5 з 8 точних переведень м'яча.

Для українця гра проти Райо стала десятою цього сезону. Він відзначився чотирма "сухими" матчами, пропустивши при цьому 12 голів.