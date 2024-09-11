Куртуа відреагував на рішення Луніна залишитися в Реалі

Основний воротар Реала Тібо Куртуа підтримав рішення Андрія Луніна залишитися у мадридському клубі.

Його слова цитує Defenca Central.

" Лунін чудовий партнер і чудовий воротар", — резюмував Куртуа.

Нагадаємо, декілька інсайдерів повідомили, що український голкіпер вирішив підписати довготривалий контракт із "бланкос".

Зазначимо, що раніше головний тренер "королівського клубу" заявив, що Лунін залишиться у команді до кінця сезону, а президент мадридців Флорентіно Перес вважає, що українцю буде важко без "вершкових".

У минулому сезоні 25-річний голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.