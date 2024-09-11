Лунін та Реал погодили новий довготривалий контракт — Романо

Андрій Лунін та мадридський Реал домовилися про новий контракт, який буде діяти до кінця сезону 2027/28.

Про це повідомляє журналіст Фабріціо Романо у соцмережі "Х" (Twitter).

Інсайдер з посиланням на видання Marca пише, що поточна угода між сторонами закінчувалася влітку наступного року, але футболіст вирішив продовжити контракт.

Як пише журналіст Хосе Фелікс Діас, незабаром буде офіційне підтвердження пролонгації угоди.

🚨⚪️ Real Madrid and Andriy Lunin have reached an agreement on new deal valid until June 2028.



Current deal was due to expire in June 2025 but after staying at the club this summer, Lunin will sign new deal as @marca reports.



It’s expected to be official soon, per @jfelixdiaz. pic.twitter.com/Gm7OA3n0jx — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 11, 2024

Нагадаємо, раніше головний тренер "королівського клубу" заявив, що Лунін залишиться у команді до кінця сезону, а президент мадридців Флорентіно Перес вважає, що українцю буде важко без "вершкових".

У минулому сезоні 25-річний голкіпер зіграв 31 матч на клубному рівні, з яких 12 відстояв на нуль та пропустив 32 голи. Портал Transfermarkt оцінює гравця у 25 мільйонів євро.

Напередодні українець увійшов до списку фіналістів на "Трофей Яшина", який вручають найкращому воротареві за підсумками року, а також потрапив у двадцятку найкращих воротарів світу за версією порталу Givemesport.