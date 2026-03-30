Конкурент Луніна в Реалі оцінив рівень українського воротаря

Голкіпер мадридського Реала Фран Гонсалес поділився думками щодо своїх колег по команді, з якими конкурує за місце у складі "вершкових".

Його слова цитує AS.

20-річний іспанець заявив, що щасливий тренуватись разом із Тібо Куртуа. Він зізнався, які поради отримує від бельгійського воротаря.

"Тренування разом з Куртуа – це просто мрія. Бачиш його та вчишся. Він дуже допомагає мені, коли я роблю щось не так, і намагається мене виправити. Це привілей, яким не кожен може похвалитися. Він завжди каже, що я надто багато думаю, коли дивиться, як я тренуюсь. Я намагаюся це виправити, але інколи це складно", – сказав Фран.

Також іспанець оцінив й рівень Андрія Луніна. Юний голкіпер похвалив українця, заявивши, що і він йому допомагає.

"Що ж стосується Луніна, то це ще один фантастичний воротар. Це видно щоразу, коли йому доводиться виходити на заміну. Він справді є гарним хлопцем і теж про мене дбає", – додав Гонсалес.

Зазначимо, що наразі Тібо Куртуа травмований, тому ігрову практику почав отримувати Андрій Лунін. Напередодні він уперше в сезоні зіграв у Ла Лізі в матчі проти Атлетико (3:2).

Загалом у нинішній кампанії українець провів п'ять поєдинків. У них він пропустив десять голів й одного разу залишив свої ворота "сухими".