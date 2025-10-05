Перейра у першому раунді побив Анкалаєва та повернув собі титул чемпіона UFC

Сьогодні, 5 жовтня, у Лас-Вегасі, штат Невада, відбувся турнір UFC 320, головною подією якого став бій за титул чемпіона промоушену у напівважкій вазі.

Володар титулу Магомед Анкалаєв сподівався провести успішний перший захист титулу у поєдинку проти Алекса Перейри, у якого росіянин і відібрав його на UFC 313 у березні цього року.

Проте мало того, що Анкалаєв не зумів цього зробити, він ще й зазнав дуже швидкої та болючої для його его поразки.

Перейра від самого старту першого раунду полетів в атаку. Бразилець влучив у ціль оверхендом, на що Анкалаєв спробував відповісти тейкдауном, проте безуспішно. Алекс повалив суперника на канвас, після чого почав викидувати один удар у голову за іншим. Суддя бачив безпорадність Магомеда, через що вирішив зупинити побиття – перемога Перейри технічним нокаутом у першому раунді.

ALEX PEREIRA BECAME THE CHAMP IN LESS THAN 30 SECONDS

UNREAL ENDING TO



ALEX PEREIRA IS A CHAMP

Завдяки цій перемозі Алекс Перейра став триразовим чемпіоном UFC: до двох титулів у напівважкій вазі 38-річний боєць володів поясом у середній вазі. Варто також зазначити, що ефектна перемога Перейра була визнана виступом вечора.

There's only one Poatan
Alex Pereira earns his belt back quickly tonight

