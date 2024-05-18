Відомий репер поставив пів мільйона доларів на бій Усик — Ф'юрі

Американський репер Дрейк зробив ставку на об'єднавчий поєдинок у суперважкій вазі між Тайсоном Ф'юрі (34-0-1, 24 КО) та Олександром Усиком (21-0, 14 КО).

Про це співак повідомив у Instagram.

Читайте також : Відео Усику подарували особливу вишиванку напередодні бою з Ф'юрі

Дрейк вважає, що перемогу здобуде британський боксер. Репер поставив 565 тисяч доларів на Ф'юрі з коефіцієнтом 1.77. Виграш у разі успіху Тайсона складе трохи більше одного мільйона.

У січні Дрейк програв 700 тисяч доларів, поставивши на бій UFC.

Поєдинок Усик — Ф'юрі відбудеться 18 травня 2024 року в Саудівській Аравії. Спочатку бій планувався на 17 лютого, але Тайсон отримав травму в тренувальному таборі.

За результатами офіційного зважування Ф'юрі переважив Усика на 13 кілограмів, його вага склала 118,8 кг проти 105,9 кг в українця, однак пізніше з'ясувалося, що ринг-анонсер Майкл Баффер оголосив неправильні результати зважування.

Букмекери вважають, що перевага у габаритах допоможе "Циганському королю" перемогти Усика. З коефіцієнтами на бій за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі можна онайомитися за цим посиланням.