Сендхаген не зупинив велич: Двалішвілі втретє поспіль захистив титул чемпіона UFC

Сьогодні, 5 жовтня, глядачі, які прийшли на "T-Mobile Арену" у Лас-Вегасі, штат Невада, на шоу UFC 320, стали свідками поєдинку між Мерабом Двалішвілі (21-4) та Корі Сендхагеном (18-6) за звання чемпіона найлегшої ваги.

На початку поєдинку друг України в особі чинного чемпіона спробував побитися із суперником у стійці, проте Сендхаген завдяки більшій довжині рук та помітній перевазі у зрості дав зрозуміти грузину, що це погана ідея.

Незважаючи на це, Двалішвілі не кинув спроб перебити американця, і в другому раунді він був дуже близький до того, щоб оформити нокаут. Претендент пропустив серію ударів, через які він опинився на карачках. Мераб намагався здобути дострокову перемогу, проте Сендхаген пережив цю навалу та зміг піднятися на ноги.

У перерві між раундами Корі відпочив, але події другоъ 5-хвилинки мали наслідки, які вплинули на подальший розвиток бою. Двалішвілі переходив до своїх улюблених тейкдаунів та навіть спробував підкорити опонента, але безуспішно. Сендхаген же на останніх секундах поєдинку добре влучив, проте без серйозних наслідків.

Як підсумок, перемога Двалішвілі одностайним рішенням суддів (49-45, 49-45, 49-46), яка стала для нього третім успішним захистом титулу поспіль. Причому всі вони відбулися у 2025 році. Більше того, після бою Мераб дав зрозуміти, що готовий повернутися до октагону вже цього грудня. Тому він претендує на чотири захисти за один рік.

Taking names & making notes 📝@MerabDvalishvil remains the bantamweight champion of the world after #UFC320!



[ LIVE NOW on @ESPN PPV ] pic.twitter.com/hsN5YGbGbl — UFC (@ufc) October 5, 2025

Для Мераба Двалішвілі ця перемога стала вже чотирнадцятою поспіль. Переможна серія 34-річного грузина розпочалася у вересні 2018 року, коли він здолав Терріона Вейра.

Варто зазначити, що Двалішвілі неодноразово висловлював свою підтримку Україні після повномасштабного вторгнення Росії у лютому 2022 року. Грузин вітав українців із Днем Незалежності, після перемоги над росіянином Петром Яном він крикнув "Слава Україні", засудивши при цьому агресію Росії. Така активна позиція призвела до погроз на адресу Мераба.

Нагадаємо, що в головній події шоу UFC 320 Алекс Перейра познущався над Магомедом Анкалаєвим та повернув собі титул чемпіона у напівважкій вазі.