Захисник збірної Іспанії наб’є тату з портретом головного тренера, якщо команда виграє ЧС-2026

Лівий захисник Челсі та збірної Іспанії Марк Кукурелья дав оригінальну обіцянку перед стартом чемпіонату світу 2026 року.

Про це повідомляє Mundo Deportivo.

За їхньою інформацією, Кукурелья пообіцяв набити тату з портретом головного тренера команди Луїса де ла Фуенте, якщо іспанці стануть чемпіонами світу 2026 року. Зазначимо, що букмекери вважають саме іспанців головними фаворитами турніру.

На груповому етапі чемпіонату світу 2026 року Іспанія зіграє з Кабо Верде, Саудівською Аравією та Уругваєм. Під керівництвом де ла Фуенте команда вже стала чемпіоном Європи 2024 року.

Напередодні повідомлялося про те, що вінгер Барселони Ламін Ямал повернувся до тренувань зі збірною Іспанії після травми.