Один з клубів УПЛ поступово почав закривати борги по зарплаті перед гравцями – ЗМІ

Кудрівка почала закривати заборгованості по зарплаті перед гравцями.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

За інформацією джерела, гравці вже отримали зарплату за березень, а також є надія, що до стикових матчів закриють заборгованості за квітень.

"В клубі сплатили гроші за березень. Ну і перед стиковими матчами з Агробізнесом, можливо, закриють фінансове питання за квітень", – повідомив журналіст Михайло Співаковський.

Нагадаємо, що Кудрівка за підсумками сезону УПЛ 2025/26 посіла 13-те місце та зіграє у перехідних матчах.

Нагадаємо, що прямі путівки до УПЛ вибороли Буковина та Чорноморець, який в останньому турі переміг харківський Металіст.

Учасники перехідних матчів за право грати в Першій лізі визначатимуться згодом, оскільки Ворскла втратила професійний статус та не отримала атестат на сезон-2026/27.