Кудрівка оголосила про відхід двох гравців, серед яких є вихованець Шахтаря
Албан Таіпі та Олег Пушкарьов
ФК Кудрівка
Кудрівка оголосила про припинення співпраці з двома гравцями – форвардом Албаном Таіпі та півзахисником Олегом Пушкарьовим.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Як зазначається, північномакедонський легіонер покинув команду за обопільною згодою, тоді як в Пушкарьова сплив термін орендної угоди.
Зауважимо, що Таіпі доєднався до кудрівського колективу в лютому цього року. За цей час 23-річний нападник провів на клубному рівні 7 матчів, у яких результативними діями не відзначався.
Водночас Пушкарьов, який є вихованцем донецького Шахтаря, у сезоні-25/26 відіграв у футболці Кудрівки 13 матчів, у яких віддав 1 асист.
Нагадаємо, що напередодні команду Євгена Задорожного залишив досвідчений хавбек Євгеній Морозко.