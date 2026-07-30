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Кудрівка оголосила про відхід двох гравців, серед яких є вихованець Шахтаря

Микола Літвінов — 30 липня 2026, 17:09
Кудрівка оголосила про відхід двох гравців, серед яких є вихованець Шахтаря
Албан Таіпі та Олег Пушкарьов
ФК Кудрівка

Кудрівка оголосила про припинення співпраці з двома гравцями – форвардом Албаном Таіпі та півзахисником Олегом Пушкарьовим.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Як зазначається, північномакедонський легіонер покинув команду за обопільною згодою, тоді як в Пушкарьова сплив термін орендної угоди.

Зауважимо, що Таіпі доєднався до кудрівського колективу в лютому цього року. За цей час 23-річний нападник провів на клубному рівні 7 матчів, у яких результативними діями не відзначався.

Водночас Пушкарьов, який є вихованцем донецького Шахтаря, у сезоні-25/26 відіграв у футболці Кудрівки 13 матчів, у яких віддав 1 асист.

Нагадаємо, що напередодні команду Євгена Задорожного залишив досвідчений хавбек Євгеній Морозко.

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