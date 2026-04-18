Металіст 1925 – Кудрівка. Де та коли дивитися матч 24 туру УПЛ

У суботу, 18 квітня, харківський Металіст 1925 та Кудрівка зіграють між собою в матчі 24-го туру Української Прем'єр-ліги.

Поєдинок відбудеться на стадіоні "Ніка" в Олександрії. Стартовий свисток арбітра пролунає о 15:30 за київським часом.

Пряму трансляцію поєдинку можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який є доступним на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Металіст 1925, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на успіх Кудрівки можна поставити з коефіцієнтом 7,44, на нічию – 4,21.

