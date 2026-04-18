Металіст 1925 та Кудрівка оголосили склади на матч 24 туру УПЛ

Тренерські штаби Металіста 1925 та Кудрівки визначилися зі стартовими складами на матч 24-го туру Української Прем'єр-ліги, що відбудеться 11 квітня.

Харків'яни залучили до стартового складу Дубка та Мартинюка в захисті, тоді як Когут та Литвиненко розташуються в центрі поля, а Арі та Антюх гратимуть в атаці.

Натомість у складі Кудрівки із перших хвилин вийдуть Потімков та Фарина в обороні, тоді як Думанюк гратиме в опорній зоні, а Глущенко та Таїпі розташуються в атаці.

Металіст 1925: Варакута – Мартинюк, Дубко, Є. Павлюк, Салюк, Литвиненко, Калюжний, І. Когут, Антюх, Петер, Арі.

Кудрівка: Караващенко – Фарина, Коллахуазо, Потімков, Гусєв, Кая, Думанюк, Глущенко, Сторчоус, Морозко, Таїпі.

Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.

На думку ліцензованого букмекера betking, фаворитом матчу є Металіст 1925, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 1,46. Натомість на успіх Кудрівки можна поставити з коефіцієнтом 7,44, на нічию – 4,21.

