Динамо та Шахтар не могли їх перемогти: тренер Кудрівки – про поразку від Металіста 1925
Старший тренер Кудрівки Василь Баранов сказав, що у нього немає претензій щодо самовіддачі своїх гравців після поразки від Металіста 1925 у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги.
Його слова передає Sport.ua.
"Я їм сказав, що сьогодні, що з Кривбасом по самовіддачі язик не повернеться в їхній бік щось сказати. Вони грали так, як могли грати. Ми суперничали з якісним суперником. Динамо Київ не могло їх перемогти, Шахтар. Вони на рівних борються з цими командами, а ми на сьогоднішній день рангом нижче.
Хлопці терпіли. В кінці матчу суперник додав сил і випустив гравців, яким планував дати відпочинок. Але ми зробили так, що Металіст 1925 випустив цих гравців. Вони, можливо, додали в якості і тиску на наші ворота. Але у нас теж були непогані моменти в кінцівці. Дуже небезпечний стандарт, з якого могли щось вижати".
Баранов прокоментував чи можна вважати результат матчу несправедливим.
"Як сказати "несправедливий"… якщо пропустили. Металіст 1925 теж бажав забити, але якщо не помиляюсь, другий удар в площину воріт, і одразу гол. Важко пропускати на останніх хвилинах. Сьогодні скажу хлопцям дякую за відношення і ту працю, яку на полі продемонстрували".
Нагадаємо, що у матчі 24-го туру УПЛ Кудрівка поступилася з рахунком 0:1 Металісту 1925. Перемогу харків'янам приніс гол Мба у компенсований час. Завдяки цій звитязі Металіст 1925 здобув 44 очки та тепер ділить 4 місце з Динамо. А підопічні Василя Баранова перебувають у зоні вижання, посідаючи 13 місце з 21 заліковим балом.