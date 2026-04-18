Динамо та Шахтар не могли їх перемогти: тренер Кудрівки – про поразку від Металіста 1925

Старший тренер Кудрівки Василь Баранов сказав, що у нього немає претензій щодо самовіддачі своїх гравців після поразки від Металіста 1925 у матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги.

Його слова передає Sport.ua.

"Я їм сказав, що сьогодні, що з Кривбасом по самовіддачі язик не повернеться в їхній бік щось сказати. Вони грали так, як могли грати. Ми суперничали з якісним суперником. Динамо Київ не могло їх перемогти, Шахтар. Вони на рівних борються з цими командами, а ми на сьогоднішній день рангом нижче.



Хлопці терпіли. В кінці матчу суперник додав сил і випустив гравців, яким планував дати відпочинок. Але ми зробили так, що Металіст 1925 випустив цих гравців. Вони, можливо, додали в якості і тиску на наші ворота. Але у нас теж були непогані моменти в кінцівці. Дуже небезпечний стандарт, з якого могли щось вижати".