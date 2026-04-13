Букмекери назвали фаворита матчу ЛНЗ – Шахтар

Денис Іваненко — 13 квітня 2026, 11:46
Хто фаворит матчу ЛНЗ – Шахтар
ФК Шахтар

Букмекери визначилися з котируваннями на матч 23 туру Української Прем'єр-ліги-2025/26 між черкаським ЛНЗ і донецьким Шахтарем.

На думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є "гірники", перемога яких оцінюється коефіцієнтом 2,05. Натомість на успіх господарів можна поставити з коефіцієнтом 4,25, на нічию – 3,10.

Поєдинок ЛНЗ – Шахтар відбудеться 13 квітня на стадіоні "Черкаси-Арена". Стартовий свисток пролунає о 13:00 за київським часом.

Нагадаємо, що матч першого кола нинішнього сезону між цими клубами завершився розгромною перемогою черкаського колективу з рахунком 4:1.

"УЧАСТЬ В АЗАРТНИХ ІГРАХ МОЖЕ ВИКЛИКАТИ ІГРОВУ ЗАЛЕЖНІСТЬ.ДОТРИМУЙТЕСЯ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПІВ) ВІДПОВІДАЛЬНОЇ ГРИ"

BETKING ТОВ "СЛОТС Ю.ЕЙ." Ліцензія на провадження діяльності з організації та проведення букмекерської діяльності у мережі Інтернет від 05.12.2024 (Рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей №559 від 21.11.2024). Строк дії ліцензії 5 років.

Читайте також :
Федецький назвав фаворита матчу ЛНЗ – Шахтар
ЛНЗ – Шахтар: де дивитися матч 23 туру УПЛ
Федецький назвав фаворита матчу ЛНЗ – Шахтар
Готові дати серйозний бій: наставник ЛНЗ – про майбутній матч з Шахтарем у 23 турі УПЛ
Битва за лідерство, останній шанс Металіста 1925 і боротьба за Європу: анонс 23 туру УПЛ
Не назву донеччан фаворитами: ексфутболіст збірної України – про боротьбу за чемпіонство в УПЛ

