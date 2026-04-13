Твердохліб і Матвієнко на заміні: стартові склади команд на матч ЛНЗ – Шахтар

Наставники черкаського ЛНЗ і донецького Шахтаря визначилися зі складами команд на матч 23 туру УПЛ.

Про це повідомляє пресслужба елітного дивізіону чемпіонату України.

ЛНЗ: Паламарчук, Драмбаєв, Муравський, Горін, Пасіч, Дідик, Кузик, Пастух, Рябов, Кравчук, Ассінор.

Шахтар: Різник, Педро Енріке, Марлон, Бондар, Конопля, Назарина, Егіналду, Педріньйо, Бондаренко, Аліссон, Траоре.

Початок поєдинку запланований на 13:00 за київським часом. Пряму трансляцію зустрічі можна переглянути онлайн на телеканалі UPL.TV, який доступний на платформах MEGOGO, Setanta та Київстар ТБ.





Зауважимо, що на думку ліцензованого букмекера Betking, фаворитом матчу є Шахтар, перемога якого оцінюється коефіцієнтом 2,05. Натомість на успіх ЛНЗ можна поставити з коефіцієнтом 4,25, на нічию – 3,10.

Нагадаємо, що матч першого кола нинішнього сезону між цими клубами завершився розгромною перемогою черкаського колективу з рахунком 4:1.