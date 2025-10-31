Повернення від Кубка до чемпіонату: Кудрівка та Оболонь відкриють 11-й тур УПЛ
Сьогодні, 31 жовтня, програму одинадцятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 відкриватимуть Кудрівка та Оболонь.
У першому протистоянні даного туру зіграють команди з нижньої частини таблиці чемпіонату. І свої попередні матчі вони завершили з однаковим "успіхом".
У десятому турі УПЛ Кудрівка була розгромлена Шахтарем (0:4), у той час, як Оболонь зазнала поразки від Полісся з ідентичним рахунком (0:4).
Матч 11 туру УПЛ між Кудрівкою та Оболонню проходитиме у Києві на стадіоні Оболонь Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00.
Чемпіонат України з футболу – УПЛ
11 тур, 31 жовтня
Турнірна таблиця УПЛ
Нагадаємо, що вчора, 30 жовтня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України.