Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Повернення від Кубка до чемпіонату: Кудрівка та Оболонь відкриють 11-й тур УПЛ

Олексій Погорелов — 31 жовтня 2025, 07:56
Повернення від Кубка до чемпіонату: Кудрівка та Оболонь відкриють 11-й тур УПЛ

Сьогодні, 31 жовтня, програму одинадцятого туру Української Прем'єр-ліги сезону-2025/26 відкриватимуть Кудрівка та Оболонь.

У першому протистоянні даного туру зіграють команди з нижньої частини таблиці чемпіонату. І свої попередні матчі вони завершили з однаковим "успіхом".

У десятому турі УПЛ Кудрівка була розгромлена Шахтарем (0:4), у той час, як Оболонь зазнала поразки від Полісся з ідентичним рахунком (0:4).

Матч 11 туру УПЛ між Кудрівкою та Оболонню проходитиме у Києві на стадіоні Оболонь Арена". Стартовий свисток зустрічі прозвучить о 18:00.

Чемпіонат України з футболу – УПЛ
11 тур, 31 жовтня

18:00 Кудрівка – Оболонь

Турнірна таблиця УПЛ

Standings provided by Sofascore

Нагадаємо, що вчора, 30 жовтня, визначилися всі учасники 1/4 фіналу Кубку України.

Оболонь Україна Чемпіонат України, УПЛ Кудрівка

Чемпіонат України, УПЛ

Визначено бригаду арбітрів на матч УПЛ Шахтар – Динамо
Кривбас – СК Полтава: де дивитися матч 11-го туру УПЛ
Кудрівка – Оболонь: де дивитися стартовий матч 11-го туру УПЛ
Шахтар – Динамо: де дивитися українське Класичне в 11-му турі УПЛ
Кубкова версія Класичного: прев'ю матчу Динамо – Шахтар в 1/8 фіналу

Останні новини