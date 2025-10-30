Кубок України-2025/26: визначилися всі учасники 1/4 фіналу
28 – 30 жовтня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, за підсумками яких стали відомі всі 8 учасників чвертьфіналу турніру.
До цієї стадії пробилися лише три представники УПЛ – ЛНЗ, Динамо Київ і Металіст 1925. 4 команди представляють Першу лігу та ще одна – київський Локомотив – Другу лігу.
Всі учасники 1/4 фіналу Кубку України-2025/26:
- ФК Чернігів
- Локомотив (Київ)
- Буковина (Чернівці)
- Інгулець (Петрове)
- ЛНЗ (Черкаси)
- Динамо (Київ)
- Фенікс-Маріуполь
- Металіст 1925 (Харків)
Чвертьфінальні пари будуть визначені згодом шляхом жеребкування. Протистояння 1/4 фіналу відбуватимуться в такому ж форматі, що і попередні стадії: один матч, у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті, овертайми не передбачені.