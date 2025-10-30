Кубок України-2025/26: визначилися всі учасники 1/4 фіналу

28 – 30 жовтня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, за підсумками яких стали відомі всі 8 учасників чвертьфіналу турніру.

До цієї стадії пробилися лише три представники УПЛ – ЛНЗ, Динамо Київ і Металіст 1925. 4 команди представляють Першу лігу та ще одна – київський Локомотив – Другу лігу.

Всі учасники 1/4 фіналу Кубку України-2025/26:

ФК Чернігів

Локомотив (Київ)

Буковина (Чернівці)

Інгулець (Петрове)

ЛНЗ (Черкаси)

Динамо (Київ)

Фенікс-Маріуполь

Металіст 1925 (Харків)

Чвертьфінальні пари будуть визначені згодом шляхом жеребкування. Протистояння 1/4 фіналу відбуватимуться в такому ж форматі, що і попередні стадії: один матч, у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті, овертайми не передбачені.