Кубок України-2025/26: визначилися всі учасники 1/4 фіналу

Олег Дідух — 30 жовтня 2025, 19:14
28 – 30 жовтня відбулися матчі 1/8 фіналу Кубку України сезону-2025/26, за підсумками яких стали відомі всі 8 учасників чвертьфіналу турніру.

До цієї стадії пробилися лише три представники УПЛ – ЛНЗ, Динамо Київ і Металіст 1925. 4 команди представляють Першу лігу та ще одна – київський Локомотив – Другу лігу.

Всі учасники 1/4 фіналу Кубку України-2025/26:

  • ФК Чернігів
  • Локомотив (Київ)
  • Буковина (Чернівці)
  • Інгулець (Петрове)
  • ЛНЗ (Черкаси)
  • Динамо (Київ)
  • Фенікс-Маріуполь
  • Металіст 1925 (Харків)

Чвертьфінальні пари будуть визначені згодом шляхом жеребкування. Протистояння 1/4 фіналу відбуватимуться в такому ж форматі, що і попередні стадії: один матч, у разі нічиєї в основний час – одразу серія пенальті, овертайми не передбачені.

