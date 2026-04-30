Швидко грають уперед: Кучер назвав сильну сторону Крістал Пелес перед грою з Шахтарем

Колишній захисник Шахтаря Олександр Кучер вважає, що "гірників" очікує дуже потужний опонент у півфіналі Ліги конференцій.

Його слова передає NV.ua.

"Думаю, це буде дуже непроста гра для Шахтаря. Мабуть, це найсильніший суперник, з яким вони зустрічалися в цьому турнірі. Буде цікаво. Можна сказати, що це гра рівня фіналу. Тому, думаю, буде дуже непростий і дуже цікавий поєдинок. Я не можу сказати, що раніше були слабкі суперники. Просто зараз опонент виглядає дуже потужним", – сказав він.

Кучер вважає, що Шахтар не буде вносити зміни у свою гру.

"Звичайно, як вони грали, так і будуть грати. Я не думаю, що треба щось змінювати, якщо це дає користь і результат. Але треба буде дуже уважно грати й не втрачати м'яч, тому що Крістал Пелес дуже добре виглядає в перехідних фазах і якісно виходить з оборони в атаку. Треба дуже дорожити м'ячем і бути обережними, бо в простих ситуаціях помилятися не можна", – зазначив він.

Також Кучер виділив сильні сторони англійського колективу.

"Їхня перехідна фаза дуже сильна – вони швидко грають уперед, вертикалізують гру й намагаються швидко доставити м'яч у завершальну фазу. Тому Шахтарю треба мінімізувати втрати м'яча й бути дуже обережним. Це потужна команда, сильна фізично, як і більшість англійських клубів. Треба не поступатися в боротьбі, бути агресивними й не віддавати ініціативу. Думаю, вони кинуть багато сил саме на цей турнір, бо через чемпіонат пробитися в єврокубки їм буде складніше", – підсумував Кучер.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 квітня, відбудеться поєдинок Шахтар – Крістал Пелас о 22:00 (за київським часом). Це буде номінально домашня гра для "гірників".

Напередодні головний тренер донецького клубу Арда Туран та півзахисник команди Олег Очеретько поділилися очікуваннями перед майбутнім першим протистоянням у рамках півфіналу турніру.

