Україна – Сербія: анонс онлайн-трансляції матчу жіночого Євро-2026

У четвер, 27 серпня, жіноча збірна України з волейболу проведе п'ятий поєдинок на чемпіонаті Європи-2026, де їй протистоятиме національна команда Сербії.

Зустріч розпочнеться о 17:00 за київським часом. Стежте за онлайн-трансляцією матчу, яку організовує Суспільне, на сайті "Чемпіон".

Плеєр із трансляцією буде додано ближче до початку протистояння.

Зазначимо, що це остання гра для "синьо-жовті" на груповому етапі. Вони мають у своєму активі перемогу над Австрією (3:0) та три поразки: від Болгарії (0:3), Греції (2:3) та Чехії (1:3).

Сербки достроково пробились у плейоф, вигравши всі поєдинки. Україні для потрапляння туди потрібна перемога та поразка Болгарії в матчі проти Чехії.

Нагадаємо, що континентальна першість розпочалась у Брно 21 серпня та триватиме до 6 вересня. На попередньому Євро-2023 жіноча українська збірна дійшла до 1/8 фіналу, де поступилася Чехії (2:3).