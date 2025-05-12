Шахтар – Динамо мовою чисел: хто фаворит Класичного у фіналі Кубку України

У середу, 14 травня, донецький Шахтар та київське Динамо визначать між собою переможця Кубку України сезону-2024/25. Зустріч відбудеться на центральному стадіоні в Житомирі. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Чемпіон розповідає, на що потрібно звернути увагу перед українським Класичним.

Шахтар Донецьк

Результати в Кубку України сезону-2024/25

Шахтар розпочав свій шлях в 1/8 фіналу, де переміг Зорю (1:0). У чвертьфіналі "гірники" в додатковий час здолали Олександрію (1:0), а у півфіналі в овертаймах вибили Полісся (1:0).

В Кубку України в поточному сезоні за Шахтар забивали Аллісон, Кевін та Лассіна Траоре. У всіх гравців по 1 голу.

Результати в чемпіонаті України

28 матчів: 17 перемог, 7 нічиїх, 4 поразки.

Різниця забитих і пропущених голів – +40.

За останні 5 матчів Шахтар здолав Кривбас (2:1) та Чорноморець (3:0), програв Колосу (2:4) та розписав мирові з Динамо (2:2) і Зорею (0:0).

Найкращі бомбардири в сезоні

Георгій Судаков: 13 голів та 5 асистів у 35 матчах;

Артем Бондаренко: 10 голів та 6 асистів у 38 матчах;

Кевін: 9 голів та 2 асисти у 32 матчах.

Відсутні гравці

Немає

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Динамо Київ

Результати в Кубку України сезону-2024/25

Динамо розпочало свій шлях в 1/8 фіналу, де в овертаймі перемогло Ворсклу (2:1). У чвертьфіналі "біло-сині" здолали Рух (1:0), а у півфіналі розгромили Буковину (4:1).

В Кубку України в поточному сезоні за Динамо забивали Назар Волошин (2 голи), Едуардо Герреро, Владислав Ванат, Микола Шапаренко, Олександр Піхальонок, Володимир Бражко (у всіх по 1 голу).

Результати в чемпіонаті України

28 матчів, 20 перемог, 8 нічиїх, 0 поразок.

Різниця забитих і пропущених голів – +42.

За останні 5 матчів Динамо перемогло Кривбас (2:0), Оболонь (3:0) та Інгулець (4:0), розписав мирову із Шахтарем (2:2) та Поліссям (0:0).

Наразі у команди триває одна з найдовших безпрограшних серій в чемпіонаті: 30 матчів.

Найкращі бомбардири в сезоні

Владислав Ванат: 19 голів та 3 асисти за 36 матчів;

Андрій Ярмоленко: 8 голів та 1 асист за 24 матчі;

Віталій Буяльський: 7 голів та 9 асистів за 33 матчі.

* Микола Шапаренко має кращу статистику за системою гол+пас (7 голів та 7 асистів) ніж Ярмоленко.

Відсутні гравці

Немає

Особисті зустрічі

Шахтар та Динамо грали між собою 191 матч за всю історію. Кияни перемагали 82 рази, у "гірників" 61 звитяга. Ще 48 зустрічей завершилися внічию.

Що ж стосується Кубку України, то тут статистика повністю за Шахтарем. У "гірників" 10 перемог та 33 голи. Динамо виграло 6 матчів та відзначилося 23 рази.

Востаннє Динамо перемагало Шахтар в основний час у Кубку України ще в сезоні-2013/14.

Загалом же клуби 10 разів зустрічалися у фіналі: 5 перемог у Динамо (4 в основний час), 5 перемог у Шахтаря (4 в основний час).

Де дивитися

Фінал Кубку України покажуть безкоштовно. У відкритому доступі поєдинок можна буде подивитися на на YouTube-каналі УПЛ ТБ. Також транслюватимуть зустріч на Т2 MEGOGO Спорт.

Окрім цього, "Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію поєдинку.

Цифри та факти

Матч розсудить Микола Балакін . У своїй кар'єрі він найбільше працював на поєдинках Шахтаря (27 матчів).

. У своїй кар'єрі він найбільше працював на поєдинках Шахтаря (27 матчів). Балакін відсудив лише 11 ігор київського клубу (9 перемог, 1 нічия, 1 поразка).

Шахтар виграв 22 гри за Балакіна. Ще 2 матчі завершилися внічию, а 3 - поразкою.

Балакін обслуговував тільки 2 українських Класичних (1 перемога Шахтаря та 1 нічия).

Шахтар та Динамо грали між собою 191 матч за всю історію. Кияни перемагали 82 рази, у "гірників" 61 звитяга. Ще 48 нічиїх.

За часів Незалежності протистояння налічує 107 зустрічей (40 перемог у Динамо, 45 у Шахтаря, 22 нічиї).

В Кубку України команди зустрічалися 16 разів (6 перемог у Динамо, 10 у Шахтаря).

Шахтар та Динамо 10 разів зустрічалися у фіналі Кубку України (в обох по 5 перемог).

Динамо не програє в Україні вже більше року. Остання поразка була 11 травня 2024 року, саме у грі проти Шахтаря, у 28 турі УПЛ сезону-2023/24.

Шахтар ризикує вперше з сезону-2020/21 залишитись без титулів. Загалом таке у 21 сторіччі ставалося лише тричі (2002/02, 2006/07, 2020/2021).

Шовковський жодного разу не перемагав Шахтар на посаді головного тренера (2 нічиї та поразка). Пушич ніколи не програвав Динамо (дві перемоги та 2 нічиї).

Шахтар 5 разів вигравав Кубок України, не перемагаючи в чемпіонаті.

Якщо Динамо бере золоті медалі чемпіонату України, то завжди перемагає у фіналі Кубку України (серія з 9 перемог).

Прогноз Чемпіона

Перемога Динамо – 2:1.