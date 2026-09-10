УАФ змінила дату матчу 1/16 фіналу Кубку України Колос – Карпати

Поєдинок 1/16 фіналу Кубку України з футболу-2026/27 між ковалівським Колосом і львівськими Карпатами відбудеться 16 вересня.

Про це повідомляє пресслужба "левів".

Матч на стадіоні "Колос" у Ковалівці розпочнеться о 12:00.

До зміни дати протистояння повинно було розпочатися 17 вересня о 15:30. Це буде друга поспіль зустріч цих клубів менше, аніж за тиждень, адже 11 вересня Колос прийме Карпати у 6-му турі УПЛ-2026/27. Початок – о 13:00.

Напередодні першої зустрічі у чемпіонаті головний тренер "зелено-білих" Фран Фернандес та вінгер команди Ян Костенко стали найкращим тренером та гравцем УПЛ у серпні.

Нагадаємо, що у минулому раунді Кубку "леви" вдома комфортно обіграли київську Оболонь (2:0), тоді як Колос розгромив ЮКСу (3:0).

Додамо, що протягом 8-10 вересня визначилися 10 учасників 1/8 фіналу Кубку України. У жодному із зіграних матчів не було якихось несподіванок, зокрема, київське Динамо мінімально обіграло вінницьку Ниву (1:0).