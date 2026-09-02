Колос поступився Торреенсе у кваліфікації жіночого Кубку Європи

Колос поступився португальському Торреенсе у матчі-відповіді першого кваліфікаційного раунду Кубка Європи.

Зустріч завершилась з рахунком 1:3. Гол в активі українського колективу на рахунку Даяни Семків після передачі Вікторії Остапів.

Кубок Європи – Кваліфікація

Перший раунд, 2 вересня

Матч-відповідь

Колос – Торреенсе 1:3 (0:1)

(перший матч 1:6)

Голи: 0:1 – 9 Веймер, 0:2 – 46 Веймер, 1:2 – 67 Семків, 1:3 – 80 Рамос

Для Колоса це вже друга поспіль невдала спроба подолати стартовий бар'єр єврокубків після дебюту у відборі Ліги чемпіонів сезону-2023/24.

Нагадаємо, що у матчах за треті місця другого раунду відбору жіночої Ліги чемпіонів Харків переграв сербську Бачка-Тополу в екстратаймах, а підопічні Анатолія Діденка здолали швейцарський Янг Бойз завдяки трьом голам у другому таймі.