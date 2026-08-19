Битва клубів УПЛ, зірки серед аматорів та команди-сенсації: анонс 1/32 фіналу Кубку України

У четвер, 20 серпня, стартує стадія 1/32 фіналу 35-го розіграшу Кубка України з футболу сезону-2026/27. Ігрова програма складатиметься з 28 матчів і триватиме чотири дні.

Завдяки оновленому формату, зокрема сліпому жеребу та відмові від додаткового часу, шанс поборотися за трофей отримали команди з нижчих дивізіонів професійного футболу, а також аматорські колективи. Минулорічний розіграш перевершив усі очікування, подарувавши вболівальникам низку сенсаційних результатів, коли один за одним із Кубку України вибували представники УПЛ.

Новий розіграш Кубка України обіцяє бути не менш цікавим.

"Чемпіон" підготував прев'ю найнепередбачуванішого турніру України.

Розклад матчів 1/32 фіналу Кубку України

Четвер, 20 серпня

12:00. Діназ (Вишгород) – Фенікс-Маріуполь (Маріуполь)

П'ятниця, 21 серпня

12:00. Брацлав (Вінницька область) – Олександрія

12:00. Ребел (Київ) – Агробізнес (Волочиськ)

12:00. Дружба-Козаки (Ніжин) – Базис (Кочубіївка, Черкаська область)

14:00. Поділля (Хмельницький) – Вікторія (Суми)

14:00. Локомотив (Київ) – Пробій (Городенка)

Субота, 22 серпня

11:00. То4ка (Одеса) – Епіцентр (Кам'янець-Подільський)

12:00. Авангард (Лозова) – Кудрівка

12:00. ЮКСА (Тарасівка) – Колос (Ковалівка)

13:00. Скала 1911 (Стрий) – Зоря (Луганськ)

13:00. Маяк (Сарни) – СК Полтава

13:00. Решетилівка (Полтавська область) – Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ)

13:00. Рокита (Полтавська область) – Кривбас (Кривий Ріг)

13:00. Колос (Полонне) – Тростянець (Суми)

14:00. Калинівка (Київська область) – Харків

15:00. Інгулець (Петрове) – Верес (Рівне)

15:00. Дністер (Заліщики) – Лівий Берег (Київ)

16:00. Нива (Тернопіль) – Буковина (Чернівці)

16:00. Нива (Вінниця) – Рух (Львів)

18:00. Карпати (Львів) – Оболонь (Київ)

Неділя, 23 серпня

12:00. Пальміра (Одеса) – Куликів-Білка (Куликів)

12:00. Агротех (Тишківка, Кіровоградська область) – Вільхівці (Івано-Франківська область)

12:00. Пенуел (Кривий Ріг) – Металіст (Харків)

13:00. Покуття (Коломия, Івано-Франківська область) – Карбон (Черкаси)

13:00. Олімпія (Савинці, Полтавська область) – Металург (Запоріжжя)

15:00. Новий Розділ (Львівська область) – Атлет (Київ)

16:00. Вільхівці (Закарпатська область) – Чорноморець (Одеса)

16:00. Луцьксантехмонтаж №536 (Луцьк) – ФК Чернігів

Хто стартує у 1/32 фіналу Кубку України

У межах 1/32 фіналу Кубка України візьмуть участь 56 команд, які у 28 матчах розіграють 14 путівок до 1/16 фіналу. На цій стадії стартують 12 представників УПЛ, 14 клубів Першої ліги, 15 команд Другої ліги, шість представників аматорського футболу та дев'ять переможців регіонального кваліфікаційного раунду.

Чотири єврокубкові представники УПЛ – Шахтар, ЛНЗ, Полісся та Динамо – вступають у боротьбу з 1/16 фіналу. Зазначимо, що в розіграші Кубку України від одного клубу може виступати лише одна команда. Тому другі команди Колоса та Полісся з Першої ліги, а також Самбір-Нива-2, Полтава-2 та Олександрія-2 з Другої ліги не беруть участі в турнірі.

Володарі Кубку України-2025/26 стартуватимуть з 1/16 фіналу ФК Динамо

За що боротимуться команди

Переможець Кубка України сезону-2026/27 отримає оновлений трофей, який уперше вручали минулого сезону.

Центральним елементом кубка є козацька булава, що символізує силу, звитягу та непереможність. Її образ пов'язаний із постаттю кошового отамана Івана Сірка, який, за переказами, не програв жодної битви. Так само майбутній володар трофея має пройти весь кубковий шлях без поразок.

Композицію доповнюють 11 списів, які символізують командну єдність та одинадцятьох футболістів на полі. Блакитний топаз українського походження та бурштин надають нагороді особливого національного колориту.

Володар Кубка України сезону-2026/27 здобуде пряму путівку до Ліги Європи сезону-2027/28, що робить турнір особливо привабливим для команд, які не претендують на високі позиції в чемпіонаті.

Трофей Кубку України УАФ

Хто може подарувати сенсацію

Кубок України традиційно дарує можливість командам із нижчих дивізіонів голосно заявити про себе. Цього разу серед учасників є чимало цікавих колективів, які вже встигли проявити себе у минулому сезоні або мають усе необхідне, щоб стати головними відкриттями нового розіграшу.

У минулому розіграші Кубку України справжню сенсацію подарував Чернігів, який лише у фіналі поступився київському Динамо. У 1/32 фіналу кубковий боєць зустрінеться з представником регіональної асоціації – Луцьксантехмонтаж №536.

Чернігів у фіналі Кубку України ФК Динамо

Київський Локомотив, який у минулому сезоні дійшов до 1/4 фіналу, вже у статусі представника Першої ліги зіграє із суперником по дивізіону – Пробоєм з Городенки.

Знаний кубковий боєць петрівський Інгулець прийматиме рівненський Верес. "Козакам" Василя Кобіна цілком до снаги вибити з розіграшу представника УПЛ.

Амбітний Фенікс-Маріуполь, який у 1/4 фіналу минулого розіграшу лише по пенальті програв Чернігову, зіграє проти вишгородського Діназу, який виступатиме в Другій лізі.

ФК Фенікс-Маріуполь

Лідер Першої ліги Вікторія із Сум у 1/32 фіналу на виїзді зіграє проти хмельницького Поділля. Команді Володимира Романенка цілком до снаги стати відкриттям турніру.

Вболівальникам варто звернути увагу на дебютанта Другої ліги Брацлав, який зустрінеться з Олександрією. Після трьох турів представник Вінниччини очолює групу А. Головним тренером команди є Юрій Гура, який свого часу доволі успішно працював із "містянами", тож ця гра матиме для нього особливий підтекст. У складі Брацлава виступає низка гравців з досвідом УПЛ – воротар Валерій Восканян (екс-Полтава), захисник Олександр Насонов (Волинь, Арсенал, Маріполь та інші), Руслан Паламар (екс-Минай), Владислав Нехтій (екс-Колос).

ФК Брацлав

Інтригуючим обіцяє бути протистояння ЮКСА та Колоса. Команда з Тарасівки значно підсилалася перед початком сезону та ставить завдання про підвищення в класі. Тож де як не в Кубку голосно заявити про власні амбіції.

Протистояння клубів УПЛ

Ще до старту 1/32 фіналу можна з упевненістю заявити, що елітний дивізіон втратить одного представника. Волею жереба на цій стадії зустрінуться Карпати та Оболонь.

Команда Франа Фернандеса зуміла здивувати впевненим стартом в новому сезоні УПЛ, де після трьох турів очолює турнірну таблицю. "Пивовари" не так яскраво розпочали сезон, здобувши дві нічиї та зазнавши однієї поразки. У команді Олександра Антоненка достатньо кваліфікованих гравців, щоб здивувати фаворита. Тим більше, як казав класик, чемпіонат і Кубок – це два різні турніри.

ФК Карпати

Знайомі обличчя серед аматорів

У складах низки аматорських колективів виступають гравці, які ще донедавна запалювали в УПЛ та єврокубках. Зокрема, Маяк Сарни очолює граючий тренер Владислав Кулач, який ставав найкращим бомбардиром УПЛ сезону-2020/21. Крім того, до заявки входять ексфорвард Вереса Михайло Сергійчук, ексвінгер Ворскли Юрій Козиренко, колишній капітан Епіцентра Андрій Беженар та Юрій Романюк, відомий за виступами за Дніпро-1, Чорноморець і Металіст. Команда з Рівненщини зустрінеться з Полтавою.

Владислав Кулач ФК Маяк

Одеську Пальміру тренує колишній гравець збірної України Сергій Ткаченко, а у нападі виступає ексфорвард Десни Ілля Шевцов. У 1/32 фіналу одесити зіграють проти команди Першої ліги Куликів-Білка.

Дворазових чемпіонів України серед аматорів Агротех із Тишківки очолює харизматичний Максим Ковальов. Вихованець Шахтаря зіграв понад 100 матчів в УПЛ, виступаючи за Зірку, Зорю та Інгулець. Серед його підопічних – Олексій Чичиков, відомий виступами за Дніпро-1 та молодіжну збірну України, а також Ігор Загальський, який в УПЛ грав за Зірку, Дніпро-1 та Інгулець. Представник Кіровоградщини у 1/32 фіналу зустрінеться із суперником по аматорській лізі – Вільхівцями з Івано-Франківської області.

ФК Агротех

Де дивитися

Усі матчі 1/32 фіналу Кубка України у прямому етері транслюватиме YouTube-канал УПЛ-ТБ.

Розклад трансляцій усіх матчів доступний у загальній новині про Кубок України на "Чемпіоні".