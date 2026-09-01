Визначився розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2026/27

У вівторок, 1 вересня, визначився розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Матчі турніру пройдуть протягом 5 днів: 8, 9, 10, 16 і 17 вересня.

Розклад 1/16 фіналу Кубку України-2026/27:

8 вересня

13:00 Олімпія – Кривбас

15:00 Базис – Маяк

9 вересня

11:00 Вікторія – Металіст

12:00 Карбон – Епіцентр

13:00 Пробій Городенка – Олександрія

14:00 Новий Розділ – Агротех

15:00 Агробізнес – Лівий Берег

16:00 Фенікс Маріуполь – Зоря

18:00 Полісся – Кудрівка

10 вересня

15:30 Нива Вінниця – Динамо Київ

16 вересня

14:00 Прикарпаття – Харків

15:00 Куликів Білка – Верес

16:00 Буковина – ЛНЗ

17 вересня

11:00 Тростянець – Чернігів

15:00 Вільхівці – Шахтар

15:30 Колос – Карпати

Жеребкування 1/16 фіналу відбулося 27 серпня. Нагадаємо, що із 32 учасників у турнірі залишаються п'ять аматорських команд. Також у цьому раунді зіграють 14 представників УПЛ, свій шлях уже завершили Оболонь і Чорноморець.