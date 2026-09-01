Визначився розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України-2026/27
УАФ
У вівторок, 1 вересня, визначився розклад матчів 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.
Про це повідомляє пресслужба турніру.
Матчі турніру пройдуть протягом 5 днів: 8, 9, 10, 16 і 17 вересня.
Розклад 1/16 фіналу Кубку України-2026/27:
8 вересня
- 13:00 Олімпія – Кривбас
- 15:00 Базис – Маяк
9 вересня
- 11:00 Вікторія – Металіст
- 12:00 Карбон – Епіцентр
- 13:00 Пробій Городенка – Олександрія
- 14:00 Новий Розділ – Агротех
- 15:00 Агробізнес – Лівий Берег
- 16:00 Фенікс Маріуполь – Зоря
- 18:00 Полісся – Кудрівка
10 вересня
- 15:30 Нива Вінниця – Динамо Київ
16 вересня
- 14:00 Прикарпаття – Харків
- 15:00 Куликів Білка – Верес
- 16:00 Буковина – ЛНЗ
17 вересня
- 11:00 Тростянець – Чернігів
- 15:00 Вільхівці – Шахтар
- 15:30 Колос – Карпати
Жеребкування 1/16 фіналу відбулося 27 серпня. Нагадаємо, що із 32 учасників у турнірі залишаються п'ять аматорських команд. Також у цьому раунді зіграють 14 представників УПЛ, свій шлях уже завершили Оболонь і Чорноморець.