Полісся зіграє проти Кудрівки, Буковина – ЛНЗ: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України
УАФ
У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.
У цій стадії візьмуть участь 28 команд, які перемогли в першому раунді турніру. До них доєднаються чотири колективи, які представляли та все ще представляють Україну на міжнародній арені: Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ.
Учасники жеребкування 1/16 фіналу
- 5 представників ААФУ: ФК Новий Розділ (Новий Розділ), Агротех (Тишківка), Базис (Кочубіївка), Маяк (Сарни) та Олімпія (Савинці).
- 4 клуби Другої ліги ПФЛ: Тростянець (Суми), Нива (Вінниця), Вільхівці (ЗО) та Карбон (Черкаси).
- 9 клубів Першої ліги ПФЛ: Куликів-Білка (Куликів), Олександрія (Олександрія), Фенікс-Маріуполь (Маріуполь), Агробізнес (Волочиськ), Чернігів (Чернігів), Пробій (Городенка), Вікторія (Суми), Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) та Металіст (Харків).
- 14 клубів української Прем'єр-ліги: Лівий Берег (Київ), Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Полісся (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), Кудрівка (Кудрівка), Колос (Ковалівка), Кривбас (Кривий Ріг), Карпати (Львів), Зоря (Луганськ), Епіцентр (Кам'янець-Подільський), Верес (Рівне), Харків (Харків) та Буковина (Чернівці).
Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України
- Куликів Білка – Верес
- Тростянець – Чернігів
- Карбон – Епіцентр
- Агробізнес – Лівий Берег
- Металіст – Вікторія
- Пробій Городенка – Олександрія
- Буковина – ЛНЗ
- Олімпія – Кривбас
- Нива Вінниця – Динамо Київ
- Базис – Маяк
- Прикарпаття – Харків
- Фенікс Маріуполь – Зоря
- Полісся – Кудрівка
- Колос – Карпати
- Вільхівці – Шахтар
- Новий Розділ – Агротех
Нагадаємо, що із 32 учасників у турнірі залишаються п'ять аматорських команд. Також у цьому раунді зіграють 14 представників УПЛ, свій шлях уже завершили Оболонь і Чорноморець.