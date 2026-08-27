Полісся зіграє проти Кудрівки, Буковина – ЛНЗ: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України

У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

У цій стадії візьмуть участь 28 команд, які перемогли в першому раунді турніру. До них доєднаються чотири колективи, які представляли та все ще представляють Україну на міжнародній арені: Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ.

Учасники жеребкування 1/16 фіналу

5 представників ААФУ: ФК Новий Розділ (Новий Розділ), Агротех (Тишківка), Базис (Кочубіївка), Маяк (Сарни) та Олімпія (Савинці).

4 клуби Другої ліги ПФЛ: Тростянець (Суми), Нива (Вінниця), Вільхівці (ЗО) та Карбон (Черкаси).

9 клубів Першої ліги ПФЛ: Куликів-Білка (Куликів), Олександрія (Олександрія), Фенікс-Маріуполь (Маріуполь), Агробізнес (Волочиськ), Чернігів (Чернігів), Пробій (Городенка), Вікторія (Суми), Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) та Металіст (Харків).

14 клубів української Прем'єр-ліги: Лівий Берег (Київ), Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Полісся (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), Кудрівка (Кудрівка), Колос (Ковалівка), Кривбас (Кривий Ріг), Карпати (Львів), Зоря (Луганськ), Епіцентр (Кам'янець-Подільський), Верес (Рівне), Харків (Харків) та Буковина (Чернівці).

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України

Куликів Білка – Верес

– Верес Тростянець – Чернігів

Карбон – Епіцентр

Агробізнес – Лівий Берег

Металіст – Вікторія

Пробій Городенка – Олександрія

Буковина – ЛНЗ

Олімпія – Кривбас

Нива Вінниця – Динамо Київ

Базис – Маяк

Прикарпаття – Харків

Фенікс Маріуполь – Зоря

Полісся – Кудрівка

Колос – Карпати

Вільхівці – Шахтар

Новий Розділ – Агротех

Нагадаємо, що із 32 учасників у турнірі залишаються п'ять аматорських команд. Також у цьому раунді зіграють 14 представників УПЛ, свій шлях уже завершили Оболонь і Чорноморець.