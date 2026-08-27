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Полісся зіграє проти Кудрівки, Буковина – ЛНЗ: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України

Олексій Мурзак — 27 серпня 2026, 14:25
Полісся зіграє проти Кудрівки, Буковина – ЛНЗ: результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України
УАФ

У четвер, 27 серпня, відбулося жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

У цій стадії візьмуть участь 28 команд, які перемогли в першому раунді турніру. До них доєднаються чотири колективи, які представляли та все ще представляють Україну на міжнародній арені: Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ.

Учасники жеребкування 1/16 фіналу

  • 5 представників ААФУ: ФК Новий Розділ (Новий Розділ), Агротех (Тишківка), Базис (Кочубіївка), Маяк (Сарни) та Олімпія (Савинці).
  • 4 клуби Другої ліги ПФЛ: Тростянець (Суми), Нива (Вінниця), Вільхівці (ЗО) та Карбон (Черкаси).
  • 9 клубів Першої ліги ПФЛ: Куликів-Білка (Куликів), Олександрія (Олександрія), Фенікс-Маріуполь (Маріуполь), Агробізнес (Волочиськ), Чернігів (Чернігів), Пробій (Городенка), Вікторія (Суми), Прикарпаття-Благо (Івано-Франківськ) та Металіст (Харків).
  • 14 клубів української Прем'єр-ліги: Лівий Берег (Київ), Шахтар (Донецьк), Динамо (Київ), Полісся (Житомир), ЛНЗ (Черкаси), Кудрівка (Кудрівка), Колос (Ковалівка), Кривбас (Кривий Ріг), Карпати (Львів), Зоря (Луганськ), Епіцентр (Кам'янець-Подільський), Верес (Рівне), Харків (Харків) та Буковина (Чернівці).

Результати жеребкування 1/16 фіналу Кубку України

  • Куликів Білка – Верес
  • Тростянець – Чернігів
  • Карбон – Епіцентр
  • Агробізнес – Лівий Берег
  • Металіст – Вікторія
  • Пробій Городенка – Олександрія
  • Буковина – ЛНЗ
  • Олімпія – Кривбас
  • Нива Вінниця – Динамо Київ
  • Базис – Маяк
  • Прикарпаття – Харків
  • Фенікс Маріуполь – Зоря
  • Полісся – Кудрівка
  • Колос – Карпати
  • Вільхівці – Шахтар
  • Новий Розділ – Агротех

Нагадаємо, що із 32 учасників у турнірі залишаються п'ять аматорських команд. Також у цьому раунді зіграють 14 представників УПЛ, свій шлях уже завершили Оболонь і Чорноморець.

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