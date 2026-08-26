Відомий тренер назвав команду, яка може стати сенсацією Кубку України

Сергій Ковалець після завершення стадії 1/32 фіналу Кубку України спрогнозував, хто може здивувати у нинішньому розіграші турніру.

Його слова передає Sport.ua.

Фахівець звернув увагу на Олександрію. Він вважає, що "містяни" можуть повторити шлях Чернігова, який минулого сезону дійшов до фіналу, де програв київському Динамо.

"Дійсно, на Чернігів ніхто не ставив, а вони дійшли до фіналу. Важко давати такий прогноз, але ризикну припустити, що такою командою може стати Олександрія. У неї непоганий склад і, що найголовніше, досвідчений тренер Володимир Шаран. Тут важливо, щоб і жереб у певній мірі був прихильним", – сказав Ковалець.

Зазначимо, що Олександрія в першому колі здолала Брацлав. Підопічні Шарана здобули перемогу з рахунком 2:0.

В нинішній кампанії "містяни" виступають у Першій лізі. Після чотирьох турів вони посідають третє місце, маючи у своєму активі вісім очок.