Анонс онлайн-трансляції жеребкування 1/16 фіналу Кубку України

У четвер, 27 серпня, відбудеться жеребкування 1/16 фіналу Кубку України з футболу сезону-2026/27.

У цій стадії візьмуть участь 28 команд, які перемогли в першому раунді турніру. До них доєднаються чотири колективи, які представляли та все ще представляють Україну на міжнародній арені: Шахтар, Динамо, Полісся та ЛНЗ.

Церемонія жеребкування 1/16 фіналу Кубку України-2026/27 розпочнеться о 14:00. Трансляцію цієї події, яку організовує УАФ, дивіться на "Чемпіоні".

Нагадаємо, що із 32 учасників у турнірі залишаються п'ять аматорських команд. Також у цьому раунді зіграють 14 представників УПЛ, свій шлях уже завершили Оболонь і Чорноморець.

Базова дата матчів – 8-10 вересня. Чинним володарем Кубку України є київське Динамо, яке минулого сезону переграло у фіналі Чернігів.